Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Spareggio salvezza, StradiNico. Chiavi a Fagioli: serve una regia in stile Modric".

La Nazione: "Albert e Moise, duo speranza".

La Gazzetta dello Sport: "Si salvi chi può. Una Fiorentina al top. Vanoli aspetta Kean e ritrova i gol di Gud".

la Repubblica (ed. Firenze): "Magia della Conference, la Fiorentina sorride e spera con i lampi di Parisi e Ndour".