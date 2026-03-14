Viareggio Cup, agli ottavi sarà Fiorentina-Academy Potey Keahson: tutti gli accoppiamenti

Viareggio Cup, agli ottavi sarà Fiorentina-Academy Potey Keahson: tutti gli accoppiamenti
Oggi alle 17:45Primo Piano
di Redazione FV

Dopo la fine della terza ed ultima giornata per i gironi del gruppo B, ecco i risultati del sorteggio degli accoppiamenti per le gare ad eliminazione diretta del torneo di Viareggio. La Fiorentina trova l'Academy Potey Keahson. La squadra ivoriana è stata ripescata come miglior terza, essendo arrivata appunto terza nel girone 4. La gara si disputerà martedì 17 alle ore 14.30 al Viola Park. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED

FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON

GENOA-PISTOIESE

ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO

MAVLON-RIJEKA

LUCCHESE-SPEZIA

AS POLICE FOOTBALL-OLYMPIQUE THIESSOIS

UYSS NEW YORK-RAPPRESENTATIVA SERIE D