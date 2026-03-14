Viareggio Cup, agli ottavi sarà Fiorentina-Academy Potey Keahson: tutti gli accoppiamenti
Dopo la fine della terza ed ultima giornata per i gironi del gruppo B, ecco i risultati del sorteggio degli accoppiamenti per le gare ad eliminazione diretta del torneo di Viareggio. La Fiorentina trova l'Academy Potey Keahson. La squadra ivoriana è stata ripescata come miglior terza, essendo arrivata appunto terza nel girone 4. La gara si disputerà martedì 17 alle ore 14.30 al Viola Park. Di seguito tutti gli accoppiamenti:
SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED
FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON
GENOA-PISTOIESE
ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO
MAVLON-RIJEKA
LUCCHESE-SPEZIA
AS POLICE FOOTBALL-OLYMPIQUE THIESSOIS
UYSS NEW YORK-RAPPRESENTATIVA SERIE D
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