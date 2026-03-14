Ranieri e una rinascita... in grigiorosso. A Cremona per essere ancora decisivo

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Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato a Luca Ranieri e alla sua recente crescita. L'ultima partita da titolare prima di essere relegato in panchina a dicembre fu proprio contro la Cremonese ma da terzino sinistro in assenza di Gosens. Ranieri giocò 66 minuti e uscì sul punteggio ancora di 0-0 ma soprattutto tra i mugugni del Franchi dopo un errore in impostazione che fu salvato da Comuzzo ma poteva costare caro. Da quel momento l'ex capitano entrò solo dalla panchina almeno fino al Como, qualche settimana dopo, partita in cui Ranieri si è riconquistato il posto da titolare.