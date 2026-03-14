Cremonese-Fiorentina, le curiosità del match: i viola sono imbattuti allo Zini

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Negli 8 precedenti giocati allo Zini, la Cremonese non è mai riuscita a battere la Fiorentina. Lo riporta il portale CalcioCremonese.it che spiega come ad oggi il bilancio tra le due squadre sia di 4 pareggi e 4 vittorie dei viola. L’ultimo pareggio risale alla Serie A 1995/96, quando la gara terminò 0-0, mentre l’ultima affermazione toscana a Cremona è arrivata più recentemente, nel 2-0 della Coppa Italia 2022/23. Il quadro non cambia nemmeno considerando tutte le sfide tra le due squadre. Sommando anche i 9 precedenti disputati a Firenze, la Cremonese non ha mai battuto i viola: il bilancio complessivo è di 8 pareggi e 9 vittorie della Fiorentina.

Anche sul piano offensivo i dati storici sono poco incoraggianti per i grigiorossi. La Cremonese non segna in casa contro la Fiorentina da 381 minuti. L’ultima rete allo Zini contro i viola porta la firma di Corrado Verdelli, che segnò al 69’ nella gara di Serie A 1991/92 terminata 3-1 per la Fiorentina.