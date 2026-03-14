Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento in mattinata

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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina oggi si allena in mattinata. Dopo l'allenamento andato in scena ieri al Viola Park all'indomani della gara di Conference League contro il Rakow tra scarico e campo, i giocatori viola tornano agli ordini di Paolo Vanoli a ranghi completi, infortuni a parti. La squadra tornerà poi domani ad allenarsi al centro sportivo di Bagno a Ripoli con vista sulla Cremonese, partita in programma lunedì sera allo Zini.