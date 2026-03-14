Da una conferma all'altra: Fagioli nella "sua" Cremona è chiamato a brillare

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È stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Nicolò Fagioli e al suo momento uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it. Iniziato in salita come tutti i viola, Fagioli ha saputo per primo capire le difficoltà della squadra e cosa chiedeva Vanoli. Pur ad intermittenza e con qualche errore che poteva costare caro, il centrocampista è diventato presto un punto fermo del tecnico, anche perché sul mercato la società ha poi preferito andare su altri profili lasciando senza riserve il ruolo in regia; esperimenti tattici con due mediani o altri giocatori in quella posizione (Ndour o Mandragora) non sono stati confortanti e Fagioli si è trovato spesso a fare gli straordinari. Palleggio di qualità ma anche verticalizzazioni e tiri precisi, oltre un buon tiro quando riesce ad inserirsi sono le caratteristiche che forse avrebbero meritato anche in attenzione in più da parte di Gattuso.