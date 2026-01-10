FirenzeViola Dragusin, Fortini ma soprattutto Baldanzi: l'asse tra Firenze e Roma è caldissima

Fiorentina e Roma sono due tra le società più attive sul mercato invernale e non è un caso che spesso gli interessi dei due club coincidano e si trovino a mettere gli occhi sullo stesso calciatore. È successo per Radu Dragusin, roccioso difensore in uscita dal Tottenham dopo essere tornato in campo da un lungo infortunio. I viola ci avevano già provato circa un mese fa, quando il calciatore era ancora convalescente, ma Dragusin si era mostrato freddo fin da subito all'ipotesi di arrivare a Firenze anche perché per lui significherebbe fare un passo indietro rispetto a una carriera ancora in ascesa dopo l'esplosione al Genoa poco più di un anno fa. Per questo gli è piaciuta fin da subito molto di più l'ipotesi Roma e l'affare è destinato a concludersi nei prossimi giorni quando saranno limati gli ultimi dettagli. Le parole dell'agente del calciatore pronunciate ieri sera hanno chiarito una volta per tutte la situazione facendo capire come Dragusin sia promesso sposo alla Roma. Ma gli intrecci tra i giallorossi e la Fiorentina non si fermano qui.

Alla Roma piacciono Gumdundsson e soprattutto Fortini

Il primo nome di cui si era parlato già qualche mese fa era stato quello di Albert Gudmundsson, calciatore che piace a Gasperini e che la Fiorentina ha riscattato per un costo totale del cartellino da quasi 25 milioni di euro. L'islandese sarebbe un'alternativa perfetta ai titolari molto più di Baldanzi, che infatti è in uscita e molto vicino alla Fiorentina, ma ci torneremo tra poco. Il profilo che più di tutti piace al Gasp e alla Roma però non è Gudmundsson, bensì Niccolò Fortini, già cercato negli ultimi giorni di mercato estivo. La Roma arrivò a mettere sul piatto quasi 15 milioni e fece vacillare l'allora ds Pradè che poi però rifiutò anche per mancanza di tempo per trovare delle alternative. La Roma però ha riallacciato i contatti con il calciatore che a Firenze non sta trovando troppo spazio, quindi chissà che la trattativa non possa riaprirsi in questi giorni.



Baldanzi-Fiorentina è caldissima

Infine Tommaso Baldanzi, acquistato dall'Empoli un anno fa da una Roma che sborsò 10 milioni più bonus per accaparrarsi l'ennesimo talento uscito dal club di Fabrizio Corsi. Il calciatore con Dybala davanti sta trovando poco spazio ed ecco quindi che la Fiorentina è un'opzione più che gradita, anche per tornare in una Regione a cui è legato molto. La trattativa qui è in ballo e in fase avanzata, le probabilità di chiusura crescono ogni giorno di più sempre con la formula del prestito con obbligo condizionato alla salvezza. Baldanzi può davvero tornare in Toscana.