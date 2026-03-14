Petizione della Curva Fiesole (e non solo): dalle trasferte ai Daspo fino alle multiproprietà, ecco le richieste

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Petizione a livello nazionale delle tifoserie di clacio, cui aderisce la Curva Fiesole per dire basta ad alcuni aspetti del calcio moderno. "Il calcio di una volta è scomparso - si legge - è il momento di ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi.

La petizione a cui aderiamo prevede: no alle squadre B, tutela delle trasferte e dei tifosi, no al caro biglietti, orari e calendari rispettosi di tifosi e lavoratori, libertà di espressione del tifo, trasferte libere, no ai Daspo fuori contesto e no alle multiproprietà". La petizione si può firmare all'Atf o ai banchini dei gruppi della curva.