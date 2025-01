MERCATO, Via libera Folorunsho, il punto su Henrique

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore di attesa per Michael Folorunsho che oggi era ancora a Napoli ad allenarsi. Il Napoli sta chiudendo l'operazione per Billing, che dà così il via libera proprio all'azzurro "promesso sposo" alla Fiorentina, via libera ribadito anche da Sky. Lo slittamento dell'arrivo di qualche giorno non deve infatti preoccupare e a breve Folorunsho (già domani, per Sportitalia probabilmente in serata) diventerà un giocatore viola.

Per Luiz Henrique il Botafogo, forte di diverse opportunità tra cui due club dello stesso proprietario, Lione e Crystal Palace, è fermo sui 30 milioni, di fronte ad un'offerta viola di 20. Ma il mercato, si sa, è appena iniziato e fino al 3 febbraio tutto può cambiare. Su Luiz Henrique è arrivato anche il giudizio e i consigli dell'ex viola Carlos Dunga ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Per Pablo Marì Monza News dà l'accordo trovato con l'approdo in Brianza di Matias Moreno ma le dirigenze frenano sull'operazione fatta. E se la stampa brianzola parla appunto di chiusura nel weekend è presumibile che, vista la situazione delicata in cui versa la squadra di Bocchetti, si possa andare a dopo la gara di lunedì anche se a Firenze la pista sembra più freddina.