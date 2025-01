FOLORUNSHO, Oggi era in campo a Castel Volturno

Fonte: Niccolò Santi

Per l'arrivo di Michael Folorunsho a Firenze dovremo attendere un po'. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il giocatore quest'oggi era a Castel Volturno per la seduta giornaliera di allenamento svolta dal Napoli in vista del match contro l'Hellas Verona. La trattativa non è comunque in pericolo, a maggior ragione ora che il Napoli sta per ufficializzare l'arrivo di Billing come suo sostituto, e le visite si svolgeranno nelle prossime ore.