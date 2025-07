Festa per il Viola Club Il Galletto Rufina: tanta carica verso la nuova stagione

E' stata una serata tutta a tinte viola quella andata in scena mercoledì scorso presso la pizzeria ‘O Sarracino di Rufina, dove il "Viola Club Il Galletto Rufina" ha organizzato una festa per ritrovarsi e accendere l’entusiasmo in vista della prossima stagione della Fiorentina, che ripartirà ufficialmente lunedì con l'inizio del ritiro estivo a Bagno a Ripoli.

Circa cinquanta persone hanno preso parte alla cena sociale, tra giovani tifosi e sostenitori storici del club gigliato. Non sono mancati i cori da stadio, fumogeni, la classica lotteria a premi e una grande voglia di condividere la passione per la Viola. La serata si è conclusa tra applausi e promesse di sostegno incondizionato alla squadra anche per la prossima annata sportiva.