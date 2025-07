L'addio di Cataldi e quella sensazione che sia stato un errore della Fiorentina

Tra le notizie più lette del giorno su FirenzeViola.it c’è l’articolo in cui La Nazione scrive che a suo avviso, tra i centrocampisti non riscattati dalla Fiorentina, Cataldi è stato il più sbagliato. Il classe ’94 - si legge - poteva sembrare uno dei giocatori che avrebbero fatto il gioco anche della Fiorentina di Pioli. Sensazione sbagliata. CLICCA QUI per leggere la news completa.