DA MONZA, In chiusura lo scambio tra Marí e Moreno

© foto di www.imagephotoagency.it

Importanti novità sul capitolo difesa stanno arrivando da Monza. Secondo quanto riportato da Monza News, la trattativa per portare Pablo Mari alla corte di Palladino sarebbe in dirittura d'arrivo. L'affare, si legge, potrebbe essere ufficializzato nel weekend o al massimo ad inizio della prossima settimana, con Matias Moreno che dovrebbe fare il percorso inverso e arrivare in Brianza in prestito con un piccolo conguaglio economico da parte del club viola come parte dell'accordo.