MANDORLINI A FV, Viola in difficoltà ma può salvarsi

Per parlare della delicata sfida di questa sera tra Verona e Fiorentina, Firenzeviola.it nella giornata di ieri ha chiesto un parere a Andrea Mandorlini, tecnico del Padova e grande ex allenatore del club gialloblù. Ecco le sue parole in vista dell'appuntamento del Bentegodi: "Vedo la Fiorentina un po' in difficoltà, anche il cambio di allenatore ci ha messo del suo. La stagione è quella che è: ora l'importante è portare a casa il risultato rischiando il meno possibile. Comunque credo che i viola abbiano tutte le qualità per salvarsi, non siamo pessimisti. Iachini è uno che non molla mai. Molto semplice. Io penso che possa dare quello spirito che serve quando ci si trova nelle ultime posizioni della classifica, così da raggiungere l'obiettivo. L'Hellas può può mettere in difficoltà tutti, è una squadra rognosa, che gioca, da non prendere assolutamente sotto gamba. La Fiorentina dovrà stare molto attenta, gli avversari saranno mentalmente liberi".

