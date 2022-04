MALE NICO, IKONÈ NON PERVENUTO, DISASTRO IGOR. SI SALVANO ODRIOZOLA E RICKY

TERRACCIANO - Attento dopo nemmeno cinque minuti nel mettere in corner il secondo tiro di Verdi è superato da Djuric di testa sul primo angolo ma di lì a poco rischia nuovamente per l’incornata della punta larga di poco. Più tardi deve uscire in anticipo ancora su Djuric poi osserva la traiettoria di Zortea uscire sul fondo. Poche responsabilità sul 2-1 di Bonazzoli che arriva da due passi, 6

VENUTI - Superato dal filtrante che in avvio consente a Verdi di costruire la prima palla gol non va meglio durante l’assalto iniziale che porta la Salernitana al gol. Soffre il resto della gara prima di esser sostituito, 5,5

Dal 13’st ODRIOZOLA - Pochi minuti gli bastano per un buon cross che Nico non sfrutta, anticipo dell’azione con la quale offre l’assist del pareggio a Saponara. Per poco non concede il bis nel recupero. Il suo rientro l’unica buona notizia di giornata, 6,5

MILENKOVIC - Il primo duello aereo con Djuric dà il via all’occasione iniziale di Verdi, poi ancora l’attaccante della Salernitana arriva al tiro impegnando Terracciano. Un suo appoggio raccolto da Ruggeri avvia l’azione del raddoppio campano poi rimedia il giallo per un fallo su Ribery. Morbido, 5

IGOR - Verdi lo salta secco prima di tirare sull’esterno dopo 2 minuti, lui si riscatta poco dopo anticipando Ederson in area e soprattutto ancora Verdi ben servito dalla sinistra, ma perde Djuric sul gol del vantaggio campano. L’attaccante bosniaco lo supera anche più tardi, su corner, mandando fuori di poco. E’ uno dei tanti irriconoscibili ed è notte fonda quando si fa beffare da Bonazzoli sul raddoppio dei campani, 4

BIRAGHI - Incassato il gol avversario offre un paio di cross a Cabral che non inquadra lo specchio della porta di testa, poi si ripete con un bel pallone per Gonzalez che non trova la deviazione. Attento in chiusura su Verdi a ridosso dell’intervallo alla lunga deve uscire perchè non al meglio, 6

Dal 21’st TERZIC - Un tentativo di cross troppo lungo e poco altro, 5,5

DUNCAN - Sul centrodestra mostra più di una difficoltà, oltre che nell’intesa con Ikonè, anche nell’impostare una minima manovra. Poche iniziative anche nella ripresa in cui non alimenta nemmeno troppo il palleggio, 5,5

AMRABAT - Fatica ad arginare il pressing avversario soffrendo in particolare Bohinen nella prima mezz’ora e sul finire di primo tempo aumentano gli errori. Poca precisione anche nella seconda frazione in cui perde parecchi duelli, 5

MALEH - Troppi palloni giocati senza precisione spesso per la pressione avversaria che non riesce ad aggirare. In assenza di inserimenti Italiano decide di toglierlo dopo una prova in ombra, 5

Dal 21’st CALLEJON - Tiene bene in fuorigioco Bohinen che va a segnare da posizione irregolare ma concede fin troppo spazio sulla sinistra nell’azione del due a uno della Salernitana, 5,5

IKONÈ - Poco ispirato resta in ombra per tutto l’arco del primo tempo senza dare troppa profondità e soffrendo nel difender palla. Involuto, non pervenuto, 4,5

Dal 1’st SAPONARA - Prova fin da subito a cambiare ritmo e quando riceve da Odriozola controllo e conclusione sono perfetti regalando il pareggio. Si salva dal naufragio, 6,5

CABRAL - Di testa manda alto dopo l’avvio negativo dei suoi compagni di squadra, ma più avanti perde un brutto pallone in mezzo consentendo la ripartenza della Salernitana. Si rivede di testa in un paio di circostanze (su una di queste si fa anche male alla testa) con Sepe che si fa trovare pronto. Il colpo rimediato da Ranieri condiziona i successivi minuti ed esce al quarto della ripresa, 5,5

Dal 13’st PIATEK - Qualche movimento e qualche pallone difeso fino all’ultimo pallone di Odriozola sul quale non arriva di poco, 5,5

GONZALEZ - In avvio tende ad accentrarsi molto poi al quarto d’ora non indovina la deviazione volante su un bell’invito di Biraghi. Gyomber rimedia il primo giallo della gara stendendolo da dietro ma sono tanti i palloni persi o giocati senza efficacia. Fermato in avvio di secondo tempo da una buona chiusura di Ranieri sbaglia un paio di appoggi nel giro di pochi minuti. Non conclude bene nemmeno sul primo invito di Odriozola. Imballato, 5

ITALIANO - Non rinuncia a Cabral al centro dell’attacco e ritrova Milenkovic in difesa, in mezzo Amrabat davanti alla difesa con Maleh-Duncan sulla mediana. Che la partita non sia semplice si capisce subito con le prime occasioni costruite da Verdi fino al vantaggio firmato da Djuric, meno prevedibile che la Fiorentina girasse così a vuoto come avviene in tutto il primo tempo. Lui prova a mescolare le carte con Saponara al posto di un deludente Ikonè e poi con Odriozola-Piatek al posto di Venuti-Cabral. Soprattutto lo spagnolo propizia il pareggio di Saponara, prima che Callejon e Terzic prendano il posto di Maleh e Biraghi spostando il modulo verso il 4-2-3-1. L'errore di Igor dopo 80 minuti certifica però la peggior prestazione dell'anno, senza più possibilità di rimedio, arrivata nella prima delle gare più importanti della stagione. Un brutto strascico della sconfitta di mercoledì in coppa Italia seppure le assenze fossero molte e pesanti soprattutto a centrocampo, 5,5