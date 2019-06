LIVE FV, COMMISSO-VIOLA: CLOSING OK. INTESA TROVATA A 165 MILIONI DI EURO

19.30 - Ricordiamo le cifre della trattativa che si è virtualmente conclusa tra Rocco Commisso e i Della Valle: la Fiorentina passerà all'italo-americano per 165 milioni di euro.

19.00 - Dal ritiro di Coverciano nel frattempo ha parlato il cappellano della Nazionale e della Fiorentina riguardo al passaggio di proprietà dei viola. Ecco cosa ha detto: "Sicuramente un effetto particolare perché sono diventato cappellano della Fiorentina 13 anni fa e mi ha legato a loro un rapporto personale importante però la vita va avanti. Si erano create delle situazioni difficili, non voglio entrare nelle decisioni che sono state prese, ma posso dire che loro hanno dato tanto alla Fiorentina nonostante qualcosa ultimamente si fosse inceppato. Da questo punto di vista è giusto ripartire con una realtà nuova sperando che possa farci far bene come hanno fatto i Della Valle all'inizio con Prandelli qualificandosi in Champions o con Montella con risultati e gioco di grande valore. Mi auguro che Rocco Commisso possa fare altrettanto bene, le prospettive ci sono, ma come tutte le ripartenze bisognerà avere anche un po' di pazienza".

17.55 - Secondo quanto riferito dal sito de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina passerà nelle mani di Rocco Commisso per 180 milioni di euro. Domani ci saranno ulteriori verifiche dei conti dell'attuale proprietà che però non saranno un ostacolo vista la grande solidità del club. L'annuncio è previsto solo nei prossimi giorni perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare e quindi difficilmente arriverà a breve. Una volta ufficializzato l'accordo, Commisso inizierà a pensare a come costruire la nuova Fiorentina anche da un punto di vista tecnico.

17:52 - Il profilo Facebook del TGR Rai Toscana annuncia che la trattativa tra i Della Valle e Commisso per per il passaggio di proprietà della Fiorentina si è di fatto conclusa, ma l'ufficialità arriverà soltanto tra qualche giorno. Il closing è fissato per giovedì, mentre Commisso è atteso a Firenze nel fine settimana.

17.21 - Il closing per la cessione della ACF Fiorentina da parte dei Della Valle nelle mani di Rocco Commisso è già stato effettuato in queste ultime ore. Gli incontri di oggi hanno portato alla fumata bianca, con le firme che sono arrivate nel pomeriggi presso un noto studio notarile di Milano. Secondo quanto riportato da Lady Radio però, dovremo aspettare ancora un paio di giorni prima di poter leggere l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare tra la giornata di giovedì e quella di venerdì.

17.05 - Arrivano conferme anche da parte dell'agenzia di stampa britannica Reuters che annuncia tramite un tweet sul proprio profilo come "il miliardario americano Rocco Commisso è prossimo a concordare l'acquisto della squadra italiana di calcio ACF Fiorentina dalla famiglia Della Valle per circa 160 milioni di euro".

16.30 - Mirko Graziano, giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato dell'ormai probabilissimo arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina da Coverciano. Ecco cosa ha detto: "Non so molto su di lui. Le proprietà straniere sono un'incognita perché alcune non hanno fatto molto bene, ma altre come per esempio l'Inter si sono dimostrate solide: va dunque misurato sul campo. I Della Valle probabilmente erano molto stanchi, non sono per niente critico con loro perché secondo me hanno fatto molto bene a Firenze ed hanno fatto anche il bene di Firenze, ma lasciano una società sana e solida anche se quest'anno i viola hanno bucato la stagione malgrado un'ottima rosa, giovane e di prospettiva".

15.30 - Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è arrivata la fumata bianca e c'è accordo totale tra i Della Valle e Rocco Commisso. Il magnate italo-statunitense è al momento nello studio legale dei fratelli marchigiani per formalizzare l'accordo. Anche la Borsa ha accolto positivamente l’intesa con le azioni della Tod’s che guadagnano terreno. L’ultima offerta di Commisso era vicina ai 170 milioni di euro e l’impressione è che la chiusura sia avvenuta ad una cifra di poco superiore

15.00 - Incontro terminato. Barone e Commisso una volta usciti non si sono diretti al proprio hotel ma mi sono fermati allo studio notarile Bonelli Erede di Milano, studio legato all'avvocato Montagna dove con ogni probabilità dovrebbe arrivare la firma del passaggio di proprietà dell'ACF Fiorentina dalle mani della famiglia Della Valle a quella dell'italo-americano Rocco Commisso. (CLICCA QUI)

14.45 - Sono appena usciti ​​​dagli uffici della Tod's Joe Barone e Rocco Commisso. CLICCA QUI per vedere il video dell'uscita dei due imprenditore. Presumibilmente il summit dovrebbe essersi concluso.

14.20 - Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così a Radio Bruno del possibile cambio di proprietà: "Sono ore decisive per il cambio di società e qualunque sarà la proprietà noi comune siamo disponibili a collaborare e dare una mano. Naturalmente speriamo di intavolare subito discorsi su infrastrutture come il nuovo stadio o la copertura del Franchi".

13.45 - Mentre negli uffici della Tod's a Milano sta andando avanti la trattativa per la cessione dell'ACF Firoentina da parte dei DV all'acquirente Rocco Commisso, direttamente dal Centro Tecnico Federale dove si sta svolgendo il ritiro della Nazionale, ha parlato Federico Chiesa. Queste le sue parole sul su futuro e sulla passaggio di proprietà: "Fa piacere l'interessamento di altri club. Ho saputo questa mattina di questa trattativa ma io sono in Nazionale e sono a disposizione di mister Mancini, non penso a niente". Per leggere la conferenza stampa completa CLICCA QUI.

13.00 - E' arrivato Rocco Commisso. Il magnate italo-statunitense è entrato negli uffici Tod's molto sorridente, rispondendo anche ai saluti. Ora la trattativa si fa sempre più calda con la sua presenza. Per vedere il video CLICCA QUI

12.45 - Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone è stato immortalato da FirenzeViola.it mentre esce per pochi istanti dal palazzo della Tod's per una telefonata per poi rientrare poco dopo. Prosegue la trattativa tra le due parti. (QUI la notizia)

12.10 - Il closing della trattativa tra Commisso e la Fiorentina è molto vicino. Alcune indiscrezioni sui dettagli sono stati rivelati dalla giornalista del TgR Sara Meini, che ha sottolineato come manchi solo la data e l’orario per il closing, che si farà comunque tra oggi e domani a Milano, poi Rocco Commisso diventerà il nuovo proprietario della Fiorentina. (QUI la notizia)

11.50 - Importante aggiornamento dalla sede Tod's. Come mostra una foto di FirenzeViola.it (CLICCA QUI), Mario Cognigni e Joe Barone sono stati immortalati uno accanto all'altro mentre entravano negli uffici. E', di fatto, la prima volta che le due parti vengono ritratte insieme

11.31 - Mentre tutto resta fermo sul fronte Commisso-Della Valle, proprio nei confronti della famiglia marchigiana sul Corriere di Bologna è arrivato un attacco del Presidente Onorario del Bologna Gazzoni Frascara. CLICCA QUI per le sue dichiarazioni

11.05 - Come dirigente spunta anche il nome di Ariedo Braida. Il direttore sportivo del Barcellona è un profilo che piace come quelli di Umberto Gandini e Pierpaolo Marino. Lo riporta Tuttosport. QUI la notizia

10.46 - Tutto fermo in Corso Venezia a Milano. Probabile che ancora debbano essere limati gli ultimi dettagli per la definizione della cessione del club

10.20 - Il punto della situazione. Tutta la dirigenza dell'attuale proprietà della Fiorentina è ancora dentro agli uffici Tod's. Commisso invece è ancora in albergo e resta da capire se sarà convocato un notaio direttamente negli uffici dei Della Valle o se andranno loro dal notaio. Il tutto dovrebbe però essere definito tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio

10.14 - Così come le suggestioni sono anche per il prossimo allenatore che siederà sulla panchina della Fiorentina. Detto che la prima cosa da fare è un colloquio con Montella, stamani i quotidiani hanno rilanciato la suggestione Luciano Spalletti

10.00 - Con l'ormai sempre più probabile acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, i quotidiani cominciano a prevedere quali potranno essere le scelte dal punto di vista dirigenziale. La Gazzetta dello Sport parla di un possibile futuro da vicepresidente per Giancarlo Antognoni. QUI la notizia

09.46 - Dovrebbe esserci dunque l'intero quartier generale della Fiorentina dentro alla sede della Tod's. Oltre a Mario Cognigni e ad Andrea Della Valle, immortalati all'ingresso stamani, e Daniela Maffioletti, ci sarebbe infatti anche Diego Della Valle - che dovrebbe aver pernottato direttamente lì. Sono ore calde in Corso Venezia, con il possibile incontro tra le parti che dovrebbe avvenire proprio nella giornata odierna.

09.30 - Dentro gli uffici c'è anche Daniela Maffioletti, persona incaricata di gestire la questione stadio ormai qualche anno fa

09.10 - Il protagonista indiscusso della rassegna stampa è - manco a dirlo - sempre Federico Chiesa. La Gazzetta parla di una volontà ferrea della Juventus di puntare sul gioiello viola una volta preso ufficialmente Sarri (LEGGI QUI), il Corriere dello Sport si concentra invece sulle dinamiche che si svilupperanno con l'arrivo di Commisso (LEGGI QUI)

08.55 - Arriva anche il Presidente Esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni nella sede della Tod's. Si va sempre più definendo il quadro dirigenziale del club di Viale Manfredo Fanti. QUI la foto e il video

08.30 - Visibilmente teso, Andrea Della Valle si è presentato di buon'ora agli uffici della Tod's in Corso Venezia a Milano. I Della Valle devono limare gli ultimi aspetti con la dirigenza per poi concludere l'affare con Commisso, e ci sarà anche il Presidente Onorario del club viola. QUI la foto

E' il secondo giorno di trattative tra Rocco Commisso e la famiglia Della Valle a Milano e potrebbe diventare una giornata decisiva per il definitivo passaggio di proprietà della Fiorentina dai fratelli marchigiani al magnate italo-americano. E' il giorno in cui dovrebbe avvenire l'incontro tra le parti. FirenzeViola.it vi racconterà tutto ciò che c'è da sapere, da Milano a Firenze, restate con noi.