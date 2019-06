CORR.SPORT-STADIO, Ping-pong Chiesa. Commisso...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il titolo: "Ping-pong Chiesa". Il riferimento è a quanto sta accadendo al gioiello della Fiorentina mentre Rocco Commisso e i Della Valle sono in dirittura d'arrivo per la chiusura della trattativa per il passaggio di proprietà. L'italo-americano fa sapere che non ha intenzione di vendere il talento viola una volta acquisito il club, i Della Valle fanno un comunicato per sottolineare la loro volontà di trattenere Chiesa ad ogni costo. E Inter e Juventus restano alla finestra.