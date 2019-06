NUOVI DIRIGENTI, Oltre a Marino e Gandini c'è Braida

La Fiorentina cerca nuove figure dirigenziali per il nuovo corso che sta per partire con Rocco Commisso. E dopo che Corvino ha svuotato il suo ufficio al centro sportivo, sono molti i nomi che stanno venendo fuori. Tuttosport parla di un forte interesse dell'entourage del magnate italo-americano per Umberto Gandini come amministratore delegato: il suo profilo sarebbe perfetto per gestire i rapporti internazionali. Come Gandini piace molto anche Ariedo Braida, sempre per l'appeal internazionale che può avere la figura. Pierpaolo Marino è il direttore sportivo che piace molto.