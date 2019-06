GAZZETTA, Matrimonio in Chiesa per Sarri

Nonostante il comunicato diramato ieri dalla Fiorentina - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - Federico Chiesa resta in cima alla lista dei desideri della Juventus, e la rosea titola in prima pagina con il gioco di parole: "Juve-Sarri, matrimonio in Chiesa". Intanto per i bianconeri c'è da mettere a punto il passaggio del tecnico dal Chelsea alla Juventus, trattativa rimandata ancora di qualche giorno, poi si punterà dritto sul talento della Fiorentina sul quale ci sarà da battere anche la concorrenza dell'Inter. Il giocatore al momento ha altri pensieri e segue distratto lo svolgersi delle azioni, ma sebbene tifi Viola come il padre di Sarri - scrive il quotidiano - farà il possibile per lasciare la Fiorentina e restare in Italia. Babbo Enrico parlerà con la nuova proprietà e poi si vedrà il da farsi, ma se il gioiello viola resterà in Italia sarà lancio della moneta tra Juve e Inter.