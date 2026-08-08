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Giorno libero per la Fiorentina. Domani la ripresa con vista sulla Coppa Italia

Giorno libero per la Fiorentina. Domani la ripresa con vista sulla Coppa ItaliaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giorno libero in casa Fiorentina. Dopo l'allenamento di ieri, quando è stato anche ufficializzato l'arrivo di Franco Mastantuono, mister Grosso ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori. La ripresa del lavoro al Viola Park è prevista per domani pomeriggio, con una nuova seduta che sarà anche la prima con vista sulla Coppa Italia. I viola, ricordiamo, esordiranno ufficialmente venerdì 14 agosto al Franchi, contro una tra Benevento e Ravenna.