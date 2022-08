LE PAGELLE: GOLLINI OK, IKONÈ E SAPONARA NON PUNGONO

GOLLINI - In uscita bassa su Lammers si fa trovare pronto nei primissimi minuti. Si conferma anche in avvio di ripresa sul tentativo di Destro neutralizzato in presa bassa. Attento, 6,5

DODÒ - I compagni lo cercano spesso, anche con cambi di versante di una certa precisione, ma almeno nella prima mezz’ora manca qualche traversone al momento buono. Qualche rischio con il pallone perso che consente a Destro di tentare l’inserimento centrale a inizio ripresa, anche perché quando si accentra tende a perdere il tempo buono, 5,5

MILENKOVIC - Primi minuti che lo vedono tra i più pericolosi in area di rigore, poi ci mette la consueta attenzione escluso il rischio corso su Destro a ridosso dell’intervallo, 6

QUARTA - Torna dall’inizio dopo il passaggio a vuoto con la Cremonese e tutto sommato non sfigura anche se la disattenzione sul finire di primo tempo poteva costare cara. Poche sbavature nel secondo tempo, 6,5

TERZIC - Titolare a sorpresa gioca una prima mezz’ora più che ordinata, poi ha il merito di costruire con buon tempismo e buona precisione al momento del cross la miglior occasione del primo tempo viola. Conferma una buona sicurezza anche nel secondo tempo, 6,5

Dal 86’ - BIRAGHI - S.v.

BONAVENTURA - Recupera più di un pallone in mezzo al campo dimostrando il peso specifico del suo rientro tra i titolari. Tenta qualche iniziativa personale nella ripresa, oltre a un tiro nel finale, senza troppo successo. In recupero, 6

MANDRAGORA - Un tentativo da fuori area a metà primo tempo e qualche pallone smistato senza grossi rischi, 6

MALEH - Mobile e dinamico nelle coperture porta a casa uno dei due cartellini gialli del primo tempo facendosi tuttavia vedere poco in fase d’inserimento, 6

Dal 46’ - DUNCAN- Un bel pallone in profondità per Ikonè in avvio di ripresa ma anche qualche problemi negli appoggi, 6

IKONÈ - Ha molti occhi puntati addosso, avrebbe anche lo spazio giusto sulla sua fascia ma se non è incisivo sull’ultimo tocco non lo è nemmeno sull’assist golosissimo di Terzic nella seconda metà del primo tempo. Stessa musica in una ripresa inevitabilmente deludente, 5

Dal 76’ - GONZALEZ - Il tempo di provare a cercare varchi e inserimenti e la sfida è già finita, 6

JOVIC - Pochi palloni giocabili per lui che oggi torna titolare al centro dell’attacco. Certo che quando deve difendere o smistare palla sbaglia poco, ma raramente diventa pericoloso seppure sia lui a far espellere Luperto. Esce poco convinto o del cambio o della prestazione, e nel secondo caso c’è da capirlo, 6

Dal 86’ CABRAL - S.v.

SAPONARA - Meno in evidenza perchè a sinistra la Fiorentina si va vedere meno rispetto alla corsia destra, ma non va molto meglio quando prova a dar mano a Ikonè e dopo l’intervallo lascia spazio a Sottil. Incerto, 5,5

Dal 46 - SOTTIL - Si fa comunque notare più di chi sostituisce, con tanto di giallo per proteste su una situazione non chiara in area di rigore, 6

ITALIANO - Sorprende affidandosi a Terzic sulla sinistra al posto di capitan Biraghi, in mezzo recupera Bonaventura e completa il reparto con Mandragora preferito ad Amrabat e con Maleh. Davanti Ikonè e Saponara concedono riposo a Nico e Sottil con Jovic dall’inizio. La sua squadra studia e imbriglia l’Empoli ma nel primo tempo manca in cattiveria sotto porta, spreca l’occasione di Ikonè e rischia su Destro. Nell’intervallo entrano Duncan e Sottil , poi tocca anche a Gonzalez per Ikonè ma nonostante l’inferiorità numerica il muro difensivo empolese regge. Contando gli impegni all’orizzonte non è un brutto risultato, 6