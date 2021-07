LE MANOVRE SULLE FASCE VIOLA

Nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano saranno fondamentali, ma la Fiorentina ad oggi non è ancora certa di quali saranno le fasce per la prossima stagione. Già, perché sulla destra la posizione di Lirola è più che in bilico, vista la ferma volontà del giocatore di tornare in Francia, da quel Marsiglia che è stato in grado di rilanciarlo dopo un anno e mezzo interlocutorio a Firenze.

E dietro di lui al momento ci sarebbe il solo Venuti (oltre al possibile adattamento di Martinez Quarta): è normale dunque che la Fiorentina si stia guardando intorno, pronta a valutare i profili giovani che ha già in casa, come per esempio Ferrarini, ma anche a cogliere eventuali occasioni di mercato nel caso Lirola salutasse.

In questo senso, non è da escludere che possa esserci un ritorno di fiamma per Alessandro Florenzi, già vicino a vestire la maglia viola un anno fa. Tornato alla Roma dopo l'esperienza al PSG, resta in uscita dalla squadra di Mourinho, che intanto lo ha convocato per il ritiro estivo. Una situazione da monitorare, tanto più che Roma e Fiorentina hanno parlato anche dell'eventuale approdo nella capitale di Cristiano Biraghi dopo il lungo infortunio occorso a Spinazzola.

Biraghi e la fascia sinistra della Fiorentina sono un altro settore da tenere d'occhio, perché dietro il terzino italiano c'è solo Igor che sarebbe, nel caso, adattato anche se ha dimostrato di poter essere affidabile largo a sinistra. Normale dunque pensare che anche su quella fascia da qui a fine agosto possa essere fatta qualche operazione: se d'esperienza o di prospettiva solo il tempo e le circostanze lo sveleranno.