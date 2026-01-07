Lazio-Fiorentina 0-0, problemi fisici per Basic: entra l'ex viola Vecino

Oggi alle 21:17
Redazione FV

Problema fisico per il centrocampista biancoceleste, Toma Basic. Il giocatore non riesce a continuare la partita ed è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora. Al suo posto fa il suo ingresso l’ex Fiorentina, Matias Vecino.