Lazio-Fiorentina 2-2, Pedro risponde a Gudmundsson su rigore
Adesso è la Lazio a recuperare la Fiorentina: punteggio di 2-2, in gol Pedro su rigore. Il pentalty è stato assegnato dopo un fallo in area di rigore commesso da Comuzzo su Zaccagni su trattenuta.
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
2 Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
4 Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: De Gea solido, Fagioli bello e cattivo, Gud glaciale, Comuzzo ingenuo
FirenzeViolaLazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: De Gea solido, Fagioli bello e cattivo, Gud glaciale, Comuzzo ingenuo
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
