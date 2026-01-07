Lazio-Fiorentina 0-0, i biacocelesti chiedono il rigore: l'arbitro dice 'no'

Lazio-Fiorentina 0-0, i biacocelesti chiedono il rigore: l'arbitro dice 'no'FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:09Notizie di FV
di Redazione FV

Attimi concitati allo stadio Olimpico durante Lazio-Fiorentina. I biancocelesti chiedono un fallo in area di rigore di Pongracic ai danni di Gila. L’arbitro si serve del VAR, dopo la cui revisione decide di non assegnare il calcio di rigore in favore dei padroni di casa, tra le proteste del pubblico laziale.