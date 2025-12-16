FirenzeViola Tegola Gosens, ricaduta al polpaccio: rischia di tornare nel 2026

vedi letture

Aggiornamenti sul fronte Robin Gosens. Il terzino tedesco è fuori dal 29 ottobre, quando si è infortunato contro l'Inter. Il classe '94 sembrava pronto a tornare a disposizione già per la partita di due fine settimana fa sul campo del Sassuolo, ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nel corso della seduta di rifinitura della vigilia è subentrata una ricaduta nella zona del polpaccio che lo ha costretto ad ammainare nuovamente bandiera bianca per fermarsi ancora una volta ai box.

E adesso, quando rientra Gosens?

Quando una Fiorentina così in crisi potrà tornare a contare su un giocatore che nella scorsa stagione si è rivelato anche un fattore in zona gol? Sembra davvero probabile, salvo clamorosi recuperi lampo, che Gosens non si riveda prima del 2026, o al massimo per l'ultima gara del 2025 in programma al Tardini contro il Parma il prossimo 27 dicembre. Nelle scorse ore, intanto, si è sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart.