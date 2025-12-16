Fiorentina fai qualcosa di diverso e fallo in fretta!!! Firenze non è ancora retrocessa

Poco meno di 48 ore dal k.o. con il Verona, risultato che non ha fatto altro che alimentare il record negativo di questa Fiorentina. Nessuno era mai riuscito nell’impresa d’infilare 15 gare consecutive senza vittorie, ed è chiaro che le prospettive adesso fanno sempre più paura.

Paura e rassegnazione

Ma tra l’aver paura e darsi per vinti deve pur esserci una via di mezzo, e d’altronde la matematica ancora non condanna la Fiorentina. Così al netto della rassegnazione di qualche tifoso è l’inerzia generale del club a trasmettere un senso d’ineluttabilità impossibile da digerire. A fronte della caduta senza freni della squadra in campo, d’altronde, le strategie non sono cambiate più di tanto, e nemmeno di fronte alle dimissioni dell’ultimo ds si è deciso d’intervenire scegliendo un'altra promozione interna dopo quelle seguenti alle dimissioni di Pradè. La conseguenza? Una società ridotta ai minimi termini che solo ora, e con tempi lunghi, valuta l’inserimento di una figura nuova e un tecnico che dopo 6 partite non ha cambiato volto, tattica e atteggiamento di un gruppo di calciatori che a loro volta non hanno fatto che ripetere prestazioni desolanti

Rapporto compromesso con la tifoseria

In uno scenario del genere l’intervento dell’ACCVC, che anticipa una protesta della Curva che si preannuncia ancora più pesante (LEGGI QUI), è ormai evidente che il rapporto tra questa proprietà e la città sia definitivamente compromesso. Mai fino a oggi la tifoseria si era esposta come ha fatto il Centro Coordinamento, e c’è da credere che la Curva non sarà da meno. Messaggi probabilmente più ascoltati al Viola Park di quelli spediti a più riprese da opinione pubblica e stampa (fino a poco tempo tacciata di sola ricerca di polemica per interferire con un progetto sportivo mai chiarito) ma che non possono essere più ignorati semplicemente perché legittimi.

Fate qualcosa (di diverso), e fatelo in fretta

Firenze non vuole (e non merita) la Serie B e soprattutto non è disposta a dare per scontata la retrocessione a metà dicembre e francamente nemmeno noi che quotidiamente ne raccontiamo le vicende. Si tratta di un sentimento che Firenzeviola sposa in pieno, e che non possiamo far altro che sostenere e rilanciare. C’è ancora un barlume di speranza per salvarsi, perciò Fiorentina fai qualcosa, fai qualcosa di diverso dal solito, e fallo in fretta. Perché in un ambiente che non si è mai veramente voluto capire, ma semplicemente addomesticare fin dall'arrivo di Commisso, nessuno vuole affrontare un anno di B, tanto più quando invece dovrebbe festeggiare 100 anni di storia nella quale la retrocessione è sempre stata un’assoluta rarità.