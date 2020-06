Dal primo giorno che a Firenze è arrivato Rocco Commisso qualcosa è cambiato. Le tante aspettative che la città riponeva e ripone tuttora sul patron italo-americano lo hanno caricato di responsabilità, ma lui non si è mai nascosto ed ha più volte ribadito che è qui per far tornare grande la Fiorentina, per portarla tra le grandi del calcio italiano ed europeo. Il progetto del nuovo centro sportivo che verrà realizzato nel comune di Bagno a Ripoli e la ricerca, quasi come un'ossessione, di fare lo stadio di proprietà sono la testimonianza che Commisso sta cercando di dare seguito alle sue parole in tutti i modi possibili.

Nel calcio, si sa, contano i fatti e non tanto le voci, le supposizioni oppure le presunte trattative, ma quando si vuole fare un ragionamento più ampio è bene anche concentrarsi su tutti quei calciatori che vengono costantemente accostati alla Fiorentina: da Perin a Rugani, da Ghoulam a Florenzi, da Spinazzola a Vertonghen, passando per i vari Nainggolan, De Paul, Paqueta, Carrascal e Tonali fino ad arrivare a Piatek, Marcus Thuram, Belotti e addirittura Ibrahimovic (tralasciando l'acquisto già completato di Amarabat). Le possibilità che certi affari possano concretizzarsi restano sempre poche perché i nomi di una caratura simile sono sempre legati a tantissimi aspetti che non sempre sono controllabili. Per quanto riguarda la panchina Iachini al momento deve guadagnarsi la riconferma e su di lui incombono Spalletti ed Emery, ma non solo.

Se qualcuno ancora non l'avesse capito con Rocco Commisso le cose possono davvero cambiare, anzi stanno già cambiando perché essere anche solamente menzionati nella corsa a un certo tipo di calciatori appetibili ai top club internazionali automaticamente aumenta la credibilità di un progetto. Una cosa è certa, dall'estate 2019 ad oggi, la Fiorentina è vista con occhi diversi dai propri tifosi e dagli avversari: la musica sta cambiando.