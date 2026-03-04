La Fiorentina va ko a Udine, chi si salva tra i viola? Vota il Top FV!

La Fiorentina va ko a Udine, chi si salva tra i viola? Vota il Top FV!
Oggi alle 14:57Notizie di FV
di Redazione FV

L'ennesima brutta sconfitta della stagione. La Fiorentina perde al Bluenergy Stadium, contro l'Udinese, in una serata in cui tutti si aspettavano e volevano una vittoria, visti i risultati delle concorrenti. Invece arriva un sonoro 3-0 per i friulani, senza storia. Come al solito, FirenzeViola.it invita i propri lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:

Top FV, chi si salva a Udine?