De Gea, il ruolo di capitano e quelle frasi che lasciano perplessi: che succede?

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato alle frasi pronunciate ieri da David De Gea nel post partita della gara con l'Udinese: parole dure che però raccontano come nella squadra viola non sia chiaro quale sia il germe che fa scendere in campo i giocatori senza la bava alla bocca in una situazione del genere. Commentando il primo gol, sul quale qualcuno ha visto delle sue responsabilità visto che il pallone è passato dall'area piccola, De Gea ha detto: "Sicuramente la palla è bassa ma guardandolo dalla tv sembra sempre facile. Ma tanto anche se non l'avessi parata, avremmo preso gol lo stesso per come stavamo giocando". Dichiarazioni che lasciano più di qualche perplessità. Non è stato un errore da matita rossa, ma ancora una volta lo spagnolo è stato incerto in uscita e non è riuscito a togliere le castagne dal fuoco a una squadra che ne avrebbe assoluto bisogno.