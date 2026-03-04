Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 3 marzo 2025.
FirenzeViolaFemminile: da Reggio Calabria verso il Brasile. Azzurre chiamate ad una nuova impresa. Primavera viola al riscatto tra Viareggio e Coppa Italia
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaDifesa viola, già incassati più gol di tutto il campionato scorso. Dall'Udinese a Udine si chiude un cerchio in modo amaro
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
