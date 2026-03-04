La Fiorentina cade a Udine: chi si salva nella disfatta viola? Vota il sondaggio!
L'ennesima brutta sconfitta della stagione. La Fiorentina perde al Bluenergy Stadium, contro l'Udinese, in una serata in cui tutti si aspettavano e volevano una vittoria, visti i risultati delle concorrenti. Invece arriva un sonoro 3-0 per i friulani, senza storia. Come al solito, FirenzeViola.it invita i propri lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaFranchi, proseguono gli interventi sulla nuova Fiesole. Ritardi sulle travi e rischio ripercussioni
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
