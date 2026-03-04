Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Kean si ferma. Deve saltare Parma e Rakow. Fiorentina, che botta".

La Nazione: "Punte...ferme, ora pedalare!"

La Gazzetta dello Sport: "Disastro viola. Difesa, tattica e scelte. Fiorentina, così non va".

Tuttosport: "Fiorentina, Vanoli primo colpevole".

Corriere Fiorentino: "Sotto processo. Difesa a tre e Rugani, Vanoli è nel mirino. Ma il club lo protegge".

la Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina è una polveriera, oggi incontro giocatori-società".