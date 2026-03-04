Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: si torna al Viola Park

Redazione FV

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Vanoli e dal suo staff ai giocatori della Fiorentina, oggi la squadra viola torna ad allenarsi al Viola Park. Nel mirino c'è la partita di domenica contro il Parma all'Artemio Franchi e il tecnico spera di poter recuperare Kean, alle prese con un problema alla tibia. Oggi sarà un giorno importante per valutare le condizioni dell'attaccante uscito malconcio dalla trasferta di Udine. Allenamento previsto verso le 15, nel pomeriggio.