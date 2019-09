LA FIORENTINA HA TROVATO CASA: OK DELLA REGIONE PER BAGNO A RIPOLI. ADESSO...

La Fiorentina ha trovato la sua nuova casa: sarà a Bagno a Ripoli, dove oggi è stato fatto un grande passo avanti per la costruzione del nuovo centro sportivo viola. Nel pomeriggio infatti è arrivato l'ok dalla Regione, con il parere favorevole dell'ente che ha chiuso la conferenza di copianificazione per la localizzazione del centro sportivo appunto a Bagno a Ripoli. Nei giorni scorsi c'era stato anche l’incontro preliminare con la Soprintendenza, incontro durante il quale non sono emerse criticità a livello paesaggistico visto che il progetto viola presta una grande attenzione alle tematiche ambientali e dunque è stato un punto a favore per le decisioni.

Il prossimo passo dell'amministrazione comunale sarà quello di inserire la previsione urbanistica all’interno del Piano operativo attualmente in fase di ultimazione e di cui è prevista l’adozione in Consiglio comunale entro fine anno. Ovviamente questo è il percorso che dovevano fare le istituzioni perché ora manca l'ulteriore passaggio della Fiorentina che deve acquistare i terreni in questione. E la firma di Rocco Commisso, atteso entro la fine di ottobre a Firenze, che metta nero su bianco il tutto.

"Sul piano amministrativo – commenta il sindaco Francesco Casini in una nota – si tratta di un passaggio decisivo, che apre davvero la strada alla casa della Fiorentina nel nostro comune. Adesso, possiamo procedere con il perfezionamento degli strumenti urbanistici necessari, per portarli in fondo in tempi brevi. L’idea progettuale della Fiorentina è di altissima qualità ha una forte impronta di sostenibilità e manifesta una grande attenzione per le tematiche ambientali e del paesaggio”. Inoltre va sottolineato che la futura linea tramviaria farà capolinea vicino quell'area, ventidue ettari adiacenti alla villa ex Enel, che ha anche il casello autostradale vicino: è dunque rilevante l'accessibilità e la vicinanza a numerosi servizi e istituti scolastici come il liceo Gobetti-Volta.

Il sindaco parla anche degli incontri avuti con la dirigenza viola in questi mesi: "Abbiamo incontrato più volte il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il figlio Joseph e Giuseppe Barone. Sono rimasti molto colpiti dalla bellezza del nostro territorio, tradizionalmente scelto come casa da molti giocatori. Hanno manifestato una forte volontà di fare e di fare bene. Lo dimostra da solo il fatto che la nuova proprietà si è insediata a giugno e oggi, appena tre mesi dopo, si parla già concretamente del centro sportivo. Ci sono tutte le premesse per realizzare qualcosa di bello".