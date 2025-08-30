Kean rinnova: stessa scadenza ma raddoppia l'ingaggio e aumenta la clausola

In mattinata la Fiorentina e Moise Kean hanno messo nero su bianco l'accordo per il rinnovo del contratto. Non cambia la scadenza (sempre 2029) ma le condizioni economiche del giocatore che avrà il raddoppio dell'ingaggio e la clausola portata a 62 milioni rispetto ai precedenti 52. Clausola ovviamente esercitabile nella parte iniziale del calciomercato.

Soddisfatto il presidente Rocco Commisso che a quel rinnovo aveva iniziato a lavorare durante la trasferta di Cagliari nella scorsa stagione ma anche lo stesso Moise Kean che ha dichiarato che non poteva non ricambiare tutta la fiducia avuta.