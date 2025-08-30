Commisso celebra il rinnovo di Kean: "Dall'incontro a Cagliari abbiamo lavorato per questa scelta"

Moise Kean ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. L'annuncio del nuovo accordo tra i viola e il classe 2000 è arrivato pochi istanti fa, col centravanti che ha firmato un nuovo contratto ma sempre alla scadenza di prima, ovvero 2029. Contestualmente alla notizia, anche il presidente Rocco Commisso si è espresso tramite i canali del club: "Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni.

Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze. Da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola rinnovando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso".