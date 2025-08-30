Ufficiale Ecco l'annuncio: Kean ha rinnovato con la Fiorentina. Ma la scadenza resta la stessa

Era ormai nell'aria e adesso è arrivata l'ufficialità: Moise Kean ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. L'annuncio lo ha dato la stessa società viola in questi minuti tramite i suoi canali ufficiali, con l'attaccante che ha siglato un nuovo accordo con la società di Commisso ma alla stessa scadenza attuale, 30 giugno 2029 - senza quindi estendere la durata -. Ecco la nota in merito;

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029.

La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League.

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso “ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club.

Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

Anche Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo:

“Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata".