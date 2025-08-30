Kean commenta il rinnovo: "Non potevo deludere tutta questa fiducia"

vedi letture

Dopo una lunga trattativa Moise Kean e la Fiorentina hanno trovato l'accordo sul rinnovo di contratto del centravanti classe 2000. L'ex Juventus passa da guadagnare 2,2 milioni netti a stagione a 4,5 più bonus, che possono portare il salario fino ai 5 totali. Per quanto riguarda la clausola rescissoria questa, sempre valida ogni anno fino alla scadenza nei primi 15 giorni di luglio, aumenta del 15% e diventa di 62 milioni di euro. Qui tutti i dettagli dell'accordo che la Fiorentina ha reso ufficiale questa mattina.

Insieme all'annuncio del rinnovo di contratto la società gigliata ha inserito il commento del presidente Commisso (Qui le sue parole) e quelle di Kean: "Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata".