ITALIANO-ACF, NESSUNO VUOLE LO SCONTRO: MA SIAMO GIÀ AL REDDE RATIONEM

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nessuno - se non il club stesso - può per il momento ancora conoscere nei dettagli quale sia il “pensiero” che Vincenzo Italiano ha espresso alla sua società in vista della prossima stagione. Eppure quel che è certo è che siamo arrivati prima del tempo al “redde rationem”. Non ancora un “aut aut” sia chiaro (ok, stop ai latinismi) ma quantomeno un faccia a faccia chiarificatore in cui, per il momento, è stato l’allenatore a fare la prima mossa e a rendere edotto il management di Commisso circa quelli che sono i suoi pensieri. E in definitiva i suoi obiettivi.

NESSUNO SCONTRO - Un punto di vista legittimo quello di Italiano, visto che oltretutto il contratto dell’allenatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e che, in virtù dell’ottimo lavoro svolto in questo triennio, non devono essere pochi i club che in questi mesi si sono mossi per prendere informazioni sull’uomo di Karlsruhe. Che però tutto vuole fuorché andare allo scontro con la Fiorentina. I rapporti tra Italiano e i suoi datori di lavoro sono buoni (“Qui si lavora bene, in società c’è gente spettacolare” aveva raccontato il tecnico a Sportitalia non più tardi di due settimane fa) ma la sensazione che, dopo tre anni di galleggiamento tra il settimo e l’ottavo posto in Serie A, sia doveroso fare un coraggioso step in più c’è.

PRECOCE - Ed è stato proprio questo sentimento che si è avvertito forte e chiaro dalle parole sibilline espresse alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa dall’allenatore. Che se pur, forse, un po’ troppo precoce (nei tempi) nel voler gettare ombre sul suo futuro nel cuore di una fase chiave della stagione della Fiorentina, è parso non vedere l’ora di chiarire la propria posizione e di lanciare al contempo un messaggio forte e chiaro alla società. Della serie: io ho dato a intendere, adesso sta a voi.

SOLO FIDUCIA - Dall’America per adesso tutto tace anche se, per dovere di cronaca, già più volte in passato la Fiorentina - per bocca sia del presidente Commisso che del dg Barone - ha preso posizione sul proprio tecnico. Sia per difenderlo dalle critiche eccessive (“Italiano ha la nostra completa fiducia: ha svolto un lavoro straordinario, ha raggiunto grandi risultati e sa che ha tutto il nostro supporto” ha detto il patron lo scorso 9 febbraio) sia per pianificare a parole il prossimo futuro (“Vediamo Italiano qui a lungo, spero in altre 100 panchine per lui in viola” disse il n.2 di casa Fiorentina nel recupero di Bologna di San Valentino). L’auspicio a questo punto è che possa essere fatta chiarezza. Quanto prima.