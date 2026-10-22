Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: altro allenamento alle 12:30

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: altro allenamento alle 12:30FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Prosegue il programma d'avvicinamento della Fiorentina alla prossima sfida di campionato contro l'Inter, domenica alle 12:30 a San Siro. Proprio per iniziare ad abituarsi all'orario della partita, Vanoli e il suo staff hanno previsto tutti allenamenti a quell'ora in settimana, quindi anche oggi la squadra si ritroverà al Viola Park in tarda mattinata per la seduta a orario pranzo.

Da valutare le condizioni degli acciaccati Atta, che salterà sicuramente la partita di domenica, e di Ranieri che è ancora alle prese con il problema al piede e resta a rischio. Parisi invece continua nel suo programma di recupero dall'infortunio al crociato.