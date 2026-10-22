Fiorentina, mancano 6 punti: per gli expected points i viola valgono il 10° posto

Sarà una Fiorentina diversa da quella dello scorso anno? Ne è convinto Cher Ndour - così ha detto nel post partita di domenica - ma anche i numeri che su Firenzeviola.it oggi abbiamo provato ad analizzare lo confermano. Gli expected points - una statistica avanzata che stima quanti punti una squadra avrebbe meritato in base alla qualità e alla quantità delle occasioni create e concesse - lo confermano (sono dati che abbiamo preso da Cronache di Spogliatoio, da uno studio fatto dal match analyst Stefano Ferré): se guardiamo la classifica degli xPts la Fiorentina è decima, ultima della colonna di sinistra, a quota 10.2 xPts, gli stessi della Lazio capolista. Proprio queste due sono le due squadre che rappresentano le due eccezioni più evidenti. Se i viola sono la realtà che ha la discrepanza maggiore in negativo tra punti fatti (che sono 4) e punti che 'avrebbe dovuto fare' (10,2 appunto, un negativo di 6,2 punti), i biancocelesti stanno overperformando in maniera clamorosa (+9 punti rispetto agli xPts).