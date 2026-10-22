Una mediana a tre per limitare l'emorragia dei gol: Vanoli per Milano ci pensa
Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato al possibile cambio tattico di Paolo Vanoli in vista della sfida contro l'Inter di domenica. Il tecnico infatti starebbe pensando a riproporre un centrocampo a tre, con Fagioli, Ndour e Brescianini (o al limite l’utilizzo di Oulai da mezzala) che poi in fase di non possesso diventerebbe un 4-1-4-1, ossia il modulo con cui la Fiorentina lo scorso anno, guidata proprio da Vanoli, era riuscita ad arrivare alla salvezza. Una soluzione per tamponare momentaneamente l’emergenza e l’emorragia di gol (17 quelli subiti in totale in Serie A, 8 quelli presi dal ritorno di Vanoli), in attesa di risistemare la classifica e di poter poi lavorare ad una squadra più propositiva e con un maggior tasso tecnico in fase offensiva.
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