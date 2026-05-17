Dagli inviati Vanoli e quel pensiero per Sadotti. Ma ora c’è apprensione anche per Parisi

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In una domenica di festa, tra applausi e sorrisi per il successo della Fiorentina contro la Juventus, Paolo Vanoli ha trovato spazio anche per un pensiero tutt’altro che banale. Al termine della gara, il tecnico viola ha infatti voluto mandare un messaggio di vicinanza a Edoardo Sadotti, difensore centrale della Primavera, vittima ieri di un grave infortunio durante l’ultima sfida di regular season dell’Under 20 contro il Lecce. Per il giovane viola si teme la lesione del legamento crociato, una diagnosi che sarà confermata solo dagli esami dei prossimi giorni ma che intanto ha già scosso l’ambiente gigliato.

Un gesto apprezzato quello di Vanoli, che nel pieno dell’entusiasmo per una vittoria prestigiosa ha scelto di non dimenticare chi sta vivendo ore difficili. Parole sentite, che testimoniano l’attenzione dell’allenatore anche verso il settore giovanile e i ragazzi della Primavera. Una giornata dolceamara, perché oltre al ko di Sadotti la Fiorentina deve fare i conti anche con l’infortunio accusato da Fabiano Parisi nel corso della sfida con la Juve. Anche in questo caso le sensazioni non sembrano particolarmente positive e nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto agli accertamenti del caso per capire l’entità dello stop.