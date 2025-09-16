In tanti reclamano spazio: contro il Como Pioli sta valutando nuove pedine

Nelle pagine sportive de La Repubblica (ed. Firenze) l’attenzione è rivolta ai giocatori della Fiorentina che, pur non essendo ancora titolari in campionato, hanno convinto Pioli e sperano di guadagnarsi spazio già nella prossima sfida con il Como. Il nome più in evidenza è quello di Jacopo Fazzini, finora impiegato per circa cinquanta minuti in Serie A ma capace di portare vivacità, tecnica e un assist decisivo per Piccoli. La sua prova europea contro il Polissya, arricchita da una serpentina con palo colpito, rafforza la candidatura a una maglia da titolare. In mezzo al campo scalpita Hans Nicolussi Caviglia, regista naturale che potrebbe dare equilibrio dove Fagioli non ha convinto pienamente. La condizione non è ancora ottimale, ma la sua visione di gioco resta preziosa. In difesa, invece, cercano spazio Pablo Marì, centrale ideale per la retroguardia a tre ma finora autore di pochi minuti e di un errore pesante a Cagliari, e Mattia Viti, che ha mostrato personalità nelle brevi apparizioni in campionato e potrebbe rivelarsi utile grazie al suo mancino in un match tecnico come quello contro i lariani. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.