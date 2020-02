ILICIC, Gol, assist e dita: con i viola non è mai normale

La fascia gettata e il dito al naso per zittire lo stadio da una parte, gli epiteti da un'altra. Ilicic torna al Franchi dopo il gol (e il gesto del silenzio) nella gara di Coppa Italia che però non è valso la vittoria dell'Atalanta con la provocazione che anzi gli si è ritorta contro. Lo sloveno quando incontra la Fiorentina sembra avere un conto in sospeso e cercare vendetta. E in fondo è vero, visti i trascorsi non proprio idilliaci in maglia viola, fatta eccezione nella prima stagione con Sousa (quando sperando nel rinnovo decise di comprare addirittura casa in centro). Quest'anno Ilicic ha già segnato ai viola non solo in Coppa ma anche a settembre in campionato così come la scorsa stagione quando restò sì in panchina all'andata (aveva avuto una brutta infezione) ma giocò e andò a segno nel ritorno; in Coppa Italia fece due assist a Firenze e un gol a Bergamo. Rimase invece all'asciutto la stagione precedente. Vedremo domani se confermerà il trend delle ultime due stagioni o meno.