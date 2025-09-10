Il programma di oggi della Fiorentina: allenamento mattutino, poi la conferenza

Al Viola Park continua la preparazione di Fiorentina-Napoli. A settantadue ore circa dal match (in programma sabato prossimo alle ore 20.45 al Franchi) Stefano Pioli sta piano piano riabbracciando i Nazionali e oggi potrà contare su Moise Kean, rinfrancato dopo tre gol in tre giorni con l'Italia di Gattuso. Il numero venti sarà già in campo nell'allenamento in programma stamani alle ore 10, mentre l'ultimo a rientrare (domani) sarà Tariq Lamptey, impegnato col Ghana.

La giornata della Fiorentina ruota attorno alla conferenza stampa in programma alle ore 12 al Wind Media Center del Viola Park: protagonisti il Ds Daniele Pradè e il Dg Alessandro Ferrari, che ai microfoni dei presenti spiegheranno quanto fatto nel mercato estivo rispondendo poi alle domande dei media. Tutto questo potrete seguirlo in diretta su Radio FirenzeViola, con i nostri inviati dal centro sportivo della Fiorentina e ampi commenti nel post-conferenza fino alle 14:00 durante il programma “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.