Altro incontro interlocutorio tra Fiorentina e Comune per il Franchi: ma la situazione non si sblocca

Il Corriere Fiorentino riporta di un ennesimo incontro, tenutosi ieri mattina in Palazzo Vecchio, tra la sindaca di Firenze Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari: al centro sempre la situazione del Franchi. Il faccia a faccia, rivela il Corriere, è stato interlocutorio e non ha prodotto passi avanti decisivi. Al centro del confronto c’era il tema della ristrutturazione dello stadio appunto, in particolare la possibilità che il club contribuisca finanziariamente al secondo e ultimo lotto dei lavori, previsto non prima del 2027. La Fiorentina aveva indicato la fine del 2025 come limite per poter entrare formalmente nel progetto, chiedendo tempi certi e il controllo operativo sul secondo lotto. In cambio del finanziamento, il club otterrebbe una concessione pluriennale dell’impianto ammodernato a condizioni economiche favorevoli, rispetto al canone previsto se il Comune trovasse autonomamente i 50-60 milioni mancanti.

La situazione resta però complicata: manca meno di un mese alla scadenza indicata dal club e il nuovo cronoprogramma del primo lotto è ancora in fase di definizione, come confermato dall’assessora Letizia Perini. La sindaca aveva indicato il 2027 come termine del primo lotto e il 2029 per la fine dei lavori, ma gli atti ufficiali non sono ancora stati pubblicati. Comune e Fiorentina confermano il dialogo, pur senza commentare l’esito dell’incontro.