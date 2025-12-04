Dal Viola Park: Gosens ancora fuori dal gruppo, in dubbio per sabato
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Robin Gosens (fuori da un mese per una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra) e in generale sugli allenamenti al Viola Park: il numero ventuno della Fiorentina continua a lavorare a parte e resta in forte dubbio per la trasferta contro il Sassuolo. Dopo due giorni di doppie sedute, oggi la squadra si ritroverà al mattino per proseguire la preparazione alla sfida di Reggio Emilia.
Oltre agli allenamenti, scrive la Gazzetta dello Sport la Fiorentina si è riunita anche martedì al Viola Park per la cena di Natale, che quest’anno aveva come tema l’inclusività e ha visto protagonisti i ragazzi di “Quarto Tempo”, un’associazione che, in collaborazione con il club, promuove attività sportive per persone con disabilità.
