Il Franchi candidato a Euro 32, nel pomeriggio c'è stato il vertice in Comune

Si è svolto a Palazzo Vecchio l'incontro calendarizzato dalla Figc con il Comune di Firenze e la Fiorentina per la candidatura del Franchi a stadio ospitante le gare dell'Europeo 2032.

L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sul restyling dello stadio anche alla luce dei 55 milioni arrivati dal Governo e sull'impianto che ospiterà i playoff di Conference. "Non è cambiato nulla dal punto di vista della partecipazione della Fiorentina ai lavori, stiamo continuando a lavorare insieme al Comune per preparare i passaggi necessari affinché ci sia la certezza che a Firenze ci sia uno stadio in grado di ospitare le partite dell'Europeo ma anche che possa essere la casa moderna e accogliente per tutti della Fiorentina" le parole del direttore generale viola Ferrari. Parole e intesa confermati anche dalla sindaca Funaro.